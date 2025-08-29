टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर है ये खिलाड़ी 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय सरजमीं पर गेंदबाजों का जलवा हमेशा देखने लायक रहा है। यहां की पिचें कभी बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने वाली साबित होती हैं तो कभी गेंदबाजों को खास मदद देती हैं। भारतीय मैदानों पर सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले गेंदबाजों की सूची अपने आप में खास मायने रखती है। ऐसे में आइए भारत की धरती पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष गेंदबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 युजवेंद्र चहल (49 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने भारत में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2017 में खेला था। चहल ने 39 मुकाबलों की 38 पारियों में 22.75 की औसत से 49 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 8.19 की रह है। चहल ने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/25 का रहा है।

#2 राशिद खान (47 विकेट) सूची में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज राशिद खान हैं। उन्होंने भारत में अपना पहला मुकाबला 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने यहां 22 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 10.82 की शानदार औसत के साथ 47 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल और 2 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/3 का रहा है।

#3 अक्षर पटेल (39 विकेट) भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2015 में खेला था। अक्षर ने अब तक 34 मुकाबले खेले हैं और इसकी 32 पारियों में 20.48 की औसत और 7.14 की इकॉनमी रेट से 39 विकेट लेने में सफल रहे हैं। अक्षर एक बार भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/9 का रहा है।