रोजर बिन्नी ने BCCI अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, अब राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी- रिपोर्ट
क्या है खबर?
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज रोजर बिन्नी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अगले चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को शुक्ला की अगुवाई में BCCI की शीर्ष परिषद की बैठक हुई, जिसमें भारतीय टीम का स्पॉन्सर मुख्य मुद्दा रहा। बैठक में ड्रीम-11 के अनुबंध को समाप्त करने और अगले ढाई साल के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश पर चर्चा हुई।
रिपोर्ट
एशिया कप में बिना स्पॉन्सर जाएगी टीम?
क्रिकेट एशिया कप आगामी 10 सितंबर से शुरू होने वाला है, इसलिए नए स्पॉन्सर को अंतिम रूप देने के लिए समय बहुत कम बचा है। दैनिक जागरण को एक सूत्र ने बताया, "दो हफ्ते से भी कम समय बचा है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निविदा प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं में समय लगता है। हमारी प्राथमिकता केवल एशिया कप के लिए ही नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए स्पॉन्सर को तय करना है।"
कारण?
बिन्नी ने क्यों दिया इस्तीफा?
वर्तमान में BCCI लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बने संविधान के तहत काम करता है। जिसके अनुसार इस पद के लिए किसी व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिन्नी पिछले महीने ही 70 साल के हुए हैं। हालांकि, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 में इस आयु सीमा को बढ़ाकर 75 वर्ष कर दिया है, लेकिन इस कानून को फिलहाल अधिसूचित नहीं किया गया है।