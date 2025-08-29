रोजर बिन्नी ने BCCI अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, अब राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी- रिपोर्ट

रोजर बिन्नी ने BCCI अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

लेखन Manoj Panchal 01:19 pm Aug 29, 202501:19 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज रोजर बिन्नी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अगले चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को शुक्ला की अगुवाई में BCCI की शीर्ष परिषद की बैठक हुई, जिसमें भारतीय टीम का स्पॉन्सर मुख्य मुद्दा रहा। बैठक में ड्रीम-11 के अनुबंध को समाप्त करने और अगले ढाई साल के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश पर चर्चा हुई।