टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों के लिहाज से भारत की 5 सबसे बड़ी जीत

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई बार दक्षिण अफ्रीका को बड़े अंतर से मात देकर अपनी ताकत साबित की है। खासकर रनों के लिहाज से मिली विशाल जीतें यह दिखाती हैं कि भारत ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में किस तरह दबदबा बनाया। भारतीय टीम ने कुछ मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेला है। आइए रनों के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत रन नजर डालते हैं।

#1 135 रन, साल 2024 जोहान्सबर्ग में हुए मुकाबले में मेहमान टीम ने संजू सैमसन (109) और तिलक वर्मा (120) के शतकों से 283/1 का स्कोर बनाया। भारतीय टीम से अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ 18 गेंदों में 36 रन बनाए। जवाब में बड़े स्कोर का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम 18.2 ओवर में सिर्फ 148 रन पर सिमट गई। प्रोटियाज टीम से ट्रिस्टन स्टब्स ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। भारत से अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

#2 106 रन, साल 2023 भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2023 में खेले गए टी-20 में 106 रन से जीत दर्ज की थी। जोहान्सबर्ग में हुए मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 201/7 का स्कोर बनाया। भारतीय टीम से सूर्यकुमार यादव (100) और यशस्वी जायसवाल (60) ने शानदार पारियां खेली थी। जवाब में बड़े स्कोर का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 95 रन पर सिमट गई थी। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे।

#3 101 रन, साल 2025 साल 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 101 रन से करारी शिकस्त दी थी। कटक में हुए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 175/6 का स्कोर बनाया था। भारतीय टीम से हार्दिक पांड्या (59*) और तिलक वर्मा (26) ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ढेर हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम से डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 14 गेंदों में 22 रन बनाए थे।

#4 82 रन, साल 2022 भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी जीत साल 2022 में आई थी। वह मुकाबला राजकोट में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 169/6 का स्कोर बना दिया था। दिनेश कार्तिक के बल्ले से 27 गेंदों में 55 रन निकले थे। जवाब में दक्षिण की टीम सिर्फ 87 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम ने वह मुकाबला 82 रन से अपने नाम किया था।