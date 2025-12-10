अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन गेंदबाजों ने तीनों प्रारूप में लिए हैं 100 से ज्यादा विकेट 

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 में अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह तीनों प्रारूप में कम से कम 100 विकेट लेने वाले कुल 5वें और भारत के पहले गेंदबाज बने। इस बीच उन गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने तीनों प्रारूप में 100 विकेट लिए हैं।

#1 लसिथ मलिंगा सितंबर 2019 में, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा तीनों प्रारूप में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया था। अपने शानदार करियर में, मलिंगा ने 107 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट, 101 टेस्ट विकेट और 338 वनडे विकेट लिए थे। इस पूर्व तेज गेंदबाज के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5 हैट्रिक भी ली हैं। उन्होंने वनडे में 3 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 हैट्रिक ली थी।

#2 शाकिब अल हसन टी-20 विश्व कप 2021 के दौरान, बांग्लादेश के शाकिब अल हसन हर प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने थे। इस सूची में शाकिब अकेले स्पिनर हैं। टेस्ट में इस खिलाड़ी ने 71 मैच में 31.72 की औसत से 246 विकेट भी लिए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 20.91 की औसत और 6.81 की इकॉनमी रेट से 149 विकेट लिए। उन्होंने 247 वनडे मैचों में 317 विकेट लिए हैं।

#3 टिम साउथी न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज टिम साउथी भी इस सूची में शामिल होने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 776 विकेटों के साथ किया। उन्होंने 107 टेस्ट मैचों में 30.26 की औसत के साथ 391 विकेट लिए थे, जिसमें 15 पारियों में 5 विकेट हॉल शामिल थे। उन्होंने अपने वनडे करियर में 33.70 की औसत से 221 विकेट लिए थे। 126 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में साउथी के नाम 164 विकेट हैं।

#4 शाहीन अफरीदी पिछले साल दिसंबर में, पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने डरबन के किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए थे। अब तक उन्होंने 96 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 21.26 की औसत से 126 विकेट अपने नाम किए हैं। शाहीन के नाम अभी 33 टेस्ट मैचों में 27.91 की औसत से 121 विकेट हैं। 50 ओवर के प्रारूप में भी उनके नाम 25.04 की औसत से 135 विकेट हैं।