टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय सरजमीं पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विदेशी बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय सरजमीं पर हमेशा रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। यहां कई विदेशी बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी पारियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है और भारतीय पिचों पर बड़े स्कोर खड़े किए हैं। उनकी बल्लेबाजी ने न सिर्फ टीम को मजबूती दी, बल्कि मैच का रुख भी पलट कर रख दिया। ऐसे में आइए भारतीय सरजमीं पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विदेशी बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 हजतुल्लाह जजई (162* रन) सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हजतुल्लाह जजई हैं। उन्होंने साल 2019 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ देहरादून में 162* रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उन्होंने 62 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 11 चौके और 16 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 261.29 की थी। जजई की शानदार बल्लेबाजी के कारण अफगानिस्तान ने 278/3 का स्कोर बनाया था और मुकाबला 84 रन से उनकी टीम ने अपने नाम किया था।

#2 ग्लेन मैक्सवेल (113* रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हैं। उन्होंने साल 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बेंगलुरु में 113* रन की पारी खेली थी। उन्होंने 55 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 7 चौके और 9 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 205.45 की रही थी। भारत ने 190/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में 3 विकेट खोकर कंगारू टीम ने लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#3 जोश इंग्लिश (110 रन) ऑस्ट्रेलिया के एक और खिलाड़ी जोश इंग्लिश इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ साल 2023 में 110 रन की पारी खेली थी। ये मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था। इंग्लिश ने 56 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 220 की रही थी। हालांकि, इसके बावजूद भारतीय टीम ने वो मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम कर लिया था।