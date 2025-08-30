टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर चौंकाने वाला नाम

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब भी भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर उतरती है तो विरोधी टीमों के बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिखाई देता है। भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाना आसान नहीं होता। हालांकि, कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इस दबाव को पीछे छोड़ते हुए शानदार पारियां खेलीं हैं। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 इविन लुईस (125* रन) पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज इविन लुईस हैं। उन्होंने साल 2017 में भारत के खिलाफ नाबाद 125 रन की पारी खेली थी। किंग्सटन में खेले गए उस मुकाबले में लुईस ने 62 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 6 चौके और 12 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 201.61 की रही थी। भारतीय टीम ने 190/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में सिर्फ 1 विकेट खोकर वेस्टइंडीज ने लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2 शेन वॉटसन (124* रन) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन हैं। उन्होंने साल 2016 में भारत के खिलाफ सिडनी के मैदान पर 124* रन की पारी खेली थी। उन्होंने 71 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 174.64 की रही थी। कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 197/5 का स्कोर बनाया था। हालांकि, भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#3 ग्लेन मैक्सवेल (113* रन) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के एक और स्टार खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2019 में भारत के खिलाफ बेंगलुरु में नाबाद 113 रन की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 9 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 205.45 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 190/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।