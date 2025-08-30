त्रिकोणीय टी-20 सीरीज: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

त्रिकोणीय टी-20 सीरीज 2025 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 39 रन से हरा दिया। इस सीरीज की तीसरी टीम UAE क्रिकेट टीम है। मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 143 रन पर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान आघा सलमान ने पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी 53 रन की पारी खेली। अन्य बल्लेबाजों ने छोटे-छोटे योगदान दिए। अफगानिस्तान के लिए फरीद अहमद ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। जवाब में अफगानिस्तान के लिए राशिद खान ने सबसे बड़ी 39 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेट लिए।

अर्धशतक सलमान ने खेली कप्तान पारी सलमान ने सिर्फ 36 गेंदों का सामना किया और 53* रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 147.22 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा अर्धशतक रहा। अफगानिस्तान के खिाफ इस खिलाड़ी का यह पहला मुकाबला था और उन्होंने उसी मैच में अर्धशतक जड़ दिया। अब तक इस खिलाड़ी ने 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 30.92 की औसत से 433 रन बनाए हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही अफगानिस्तान की गेंदबाजी अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 18 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में केवल 22 रन दिए और 1 सफलता हासिल की। फरीद अहमद ने 4 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। अजमतुल्लाह उमरजई को भी 1 सफलता मिली।

पाकिस्तान पाकिस्तान के गेंदबाजों ने किया कमाल पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 21 रन खर्च करते हुए 2 विकेट लिए। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 34 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 5.80 की रही। मुकीम ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। रऊफ ने 3.5 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन ओवर के साथ 31 रन खर्च कर 4 विकेट लिए।