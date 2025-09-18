टी-20 अंतरराष्ट्रीय: बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक नाम चौंका देगा

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी करना आसान नहीं होता। इस प्रारूप में कप्तान को पलभर में फैसले लेने पड़ते हैं और अगर वह बल्लेबाज भी हो तो दबाव और बढ़ जाता है। इसके बावजूद कई कप्तान ऐसे रहे जिन्होंने जिम्मेदारियों के बीच ढेरों रन बनाए। इस सूची में एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल है जो टेस्ट खेलने वाले देशों से नहीं आता। ऐसे में आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 बाबर आजम (2,642 रन) इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम हैं। अभी ये खिलाड़ी इस प्रारूप में टीम का हिस्सा नहीं है। कप्तान के तौर पर बाबर ने 85 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 78 पारियों में 37.74 की औसत से 2,642 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 3 शतक और 23 अर्धशतक निकले थे। बाबर का कप्तान के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन रहा था।

#2 आरोन फिंच (2,236 रन) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आरोन फिंच हैं। ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुका है। उन्होंने कप्तान के रूप में 76 मुकाबले खेले थे और इसकी 76 पारियों में 32.41 की औसत से 2,236 रन बनाने में सफल रहे थे। फिंच के बल्ले से 1 शतक और 14 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 172 रन रहा था। फिंच कप्तान के रूप में 7 पारियों में नाबाद भी रहे थे।

#3 केन विलियमसन (2,153 रन) तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन हैं। ये खिलाड़ी अभी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले बहुत कम खेलता है। उन्होंने कप्तान के रूप में 75 मुकाबले खेले थे और इसकी 74 पारियों में 33.64 की औसत से 2,153 रन बनाने में सफल रहे थे। विलियमसन के बल्ले से 16 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 रन रहा था। कप्तान के रूप में ये खिलाड़ी 4 बार नाबाद भी रहा था।