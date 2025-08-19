टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन खिलाड़ियों ने जीते हुए मैचों में बनाए हैं सर्वाधिक रन, जानिए आंकड़े

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: इन खिलाड़ियों ने जीते हुए मैचों में बनाए हैं सर्वाधिक रन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में टी-20 प्रारूप रनों की बारिश के जाना जाता है। इस प्रारूप में बल्लेबाज कुछ ही गेंदों में बड़ी-बड़ी पारियां खेलकर न केवल दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, बल्कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लेते हैं। हालांकि, प्रशंसा उन्हीं खिलाड़ियों की अधिक होती है जिनकी पारी टीम की जीत में काम आती है। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में टीम की जीत में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा - 3,296 रन
इस सूची में पूर्व भारतीय टी-20 कप्तान रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 159 मैचों की 151 पारियों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए थे। इस दौरान टीम को 109 मैचों में जीत मिली थी। उन्होंने जीते हुए मैचों की 104 पारियों में 37.03 की औसत और 142.43 की स्ट्राइक रेट से 3,296 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 3 शतक के साथ 28 अर्धशतक भी जड़े थे।
#2
विराट कोहली - 2,979 रन
इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 125 मैचों की 117 पारियों में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4,188 रन बनाए थे। इस दौरान टीम को 82 मैचों में जीत मिली थी। उन्होंने जीते हुए मैचों की 78 पारियों में 59.58 की औसत और 137.78 की स्ट्राइक रेट से 2,979 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के साथ 27 अर्धशतक भी जड़े थे।
#3
बाबर आजम - 2,699 रन
इस सूची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने टी-20 करियर में 128 मैचों की 121 पारियों में 39.83 की औसत और 129.22 की स्ट्राइक रेट से 4,223 रन बनाए हैं। इस दौरान टीम को 73 मैचों में जीत मिली है। उन्होंने जीते हुए मैचों की 72 पारियों में 45.74 की औसत और 131.33 की स्ट्राइक रेट से 2,699 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक के साथ 24 अर्धशतक भी जड़े हैं।
#4
मोहम्मद रिजवान - 2,351 रन
इस सूची में पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 106 मैचों की 93 पारियों में 36.41 की औसत और 125.37 की स्ट्राइक रेट से 3,414 रन बनाए हैं। इस दौरान टीम को 55 मैचों में जीत मिली है। उन्होंने जीते हुए मैचों की 50 पारियों में 69.14 की औसत और 132.15 की स्ट्राइक रेट से 2,351 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के साथ 22 अर्धशतक भी जड़े हैं।