एडेन मार्करम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एडेन मार्करम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने मंगलवार (19 अगस्त) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बेहरतनी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (82) खेली। यह उनके वनडे करियर का 13वां और कंगारू टीम के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 54 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही प्रोटियाज टीम को मजबूत शुरुआत मिली और वह बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकी। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को मार्करम और उनके सलामी साझेदार रयान रिकेल्टन (33) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 101 गेंदों में 92 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत दी। इस दौरान मार्करम ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 81 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाकर बेन ड्वार्शुइस का शिकार बने।
प्रदर्शन
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा रहा है मार्करम का प्रदर्शन?
मार्करम का वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने प्रारूप में सर्वाधिक रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं। वह अब तक कंगारू टीम के खिलाफ 12 मैच की इतनी ही पारियों में 44.90 औसत और 105.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 494 रन बना चुके हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 102 रन का रहा है। वह इस टीम के खिलाफ 1 विकेट भी चटका चुके हैं।
करियर
कैसा रहा है मार्करम का वनडे करियर?
मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 78 मैच खेले हैं और इसकी 74 पारियों में 37.74 की औसत और 97.46 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,454 रन बनाए हैं। इस दौरान मार्करम ने 3 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन रहा है। उन्होंने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने 37 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट भी चटकाए हैं।