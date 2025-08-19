एडेन मार्करम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को मार्करम और उनके सलामी साझेदार रयान रिकेल्टन (33) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 101 गेंदों में 92 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत दी। इस दौरान मार्करम ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 81 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाकर बेन ड्वार्शुइस का शिकार बने।

प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा रहा है मार्करम का प्रदर्शन? मार्करम का वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने प्रारूप में सर्वाधिक रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं। वह अब तक कंगारू टीम के खिलाफ 12 मैच की इतनी ही पारियों में 44.90 औसत और 105.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 494 रन बना चुके हैं। इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 102 रन का रहा है। वह इस टीम के खिलाफ 1 विकेट भी चटका चुके हैं।