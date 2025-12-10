टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्कोर, आंकड़े कर देंगे हैरान 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम जैसी दमदार टीम भी कई बार बेहद कम रनों पर ढह गई है। तेज शुरुआत और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर यह दल कुछ मुकाबलों में पूरी तरह लड़खड़ा गया। ये आंकड़े बताते हैं कि इस छोटे प्रारूप में एक खराब दिन पूरे खेल का नतीजा बदल सकता है। आइए जानते हैं इस प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्कोर, जो उनके संघर्षों और अप्रत्याशित पलों की कहानी कहते हैं।

#1 74 रन बनाम भारत (2025) साल 2025 में कटक में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अपना सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन दर्ज किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों के सामने पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर सिमट गई थी। सभी भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था। डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 14 गेंद में 22 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने पहली पारी में 175/6 का स्कोर बनाया था और मुकाबला 101 रन से जीत गए थे।

#2 87 रन बनाम भारत (2022) दक्षिण अफ्रीका ने अपना दूसरा सबसे कम स्कोर (87 रन) भी भारतीय टीम के खिलाफ साल 2022 में दर्ज किया था। भारत के लिए आवेश खान और युजवेंद्र चहल शानदार गेंदबाजी की थी। आवेश ने 4 और चहल ने 2 विकेट लिए थे। दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले में सिर्फ 16.5 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। भारतीय टीम ने पहली पारी में 169/6 का स्कोर बनाया था। टीम को 82 रन से मुकाबले में शानदार जीत मिली थी।

#3 89 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया (2016) फरवरी 2016 में जोहान्सबर्ग में खेले गए टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका 14.3 ओवर में सिर्फ 89 रन पर ऑलआउट हो गई थी। कंगारू टीम के स्पिन गेंदबाज एश्टन एगर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट लिए थे। पैट कमिंस और एडम जैम्पा के खाते में 2-2 विकेट आए थे। पहली पारी में कंगारू टीम ने 196/6 का स्कोर बनाया था। उसे 107 रन से जीत मिली थी।

