एशेज सीरीज 2025-26: तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, पैट कमिंस की हुई वापसी
क्या है खबर?
एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला जाना है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है। एडिलेड टेस्ट की 15 सदस्यीय टीम में कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है। बता दें कि कमिंस सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट में नहीं खेले थे और उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ की कप्तानी में मेजबान टीम ने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। आइए ऑस्ट्रेलिया की टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम
कमिंस कमर में खिंचाव की चोट की वजह से लंबे समय से टेस्ट नहीं खेले हैं। उन्होंने इस साल जुलाई में सबीना पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेला है। तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, और ब्यू वेबस्टर।
सीरीज
ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से बनाई हुई है बढ़त
इंग्लैंड को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त मिली थी। उस मैच में इंग्लिश टीम ने 172 और 164 रन के स्कोर किए थे। ये मुकाबला सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया था। इसके बाद गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। पिंक बॉल से वो मुकाबला खेला गया था।