एशेज सीरीज 2025-26: तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, पैट कमिंस की हुई वापसी

सीरीज

ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से बनाई हुई है बढ़त

इंग्लैंड को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त मिली थी। उस मैच में इंग्लिश टीम ने 172 और 164 रन के स्कोर किए थे। ये मुकाबला सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया था। इसके बाद गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। पिंक बॉल से वो मुकाबला खेला गया था।