टी-20 अंतरराष्ट्रीय: एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर

#1 महेंद्र सिंह धोनी (5 शिकार बनाम इंग्लैंड, 2018) भारतीय टीम ने 2018 में ब्रिस्टल में खेले गए टी-20 में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। उस मैच में भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने 5 कैच पकड़े थे। मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में रोहित शर्मा के शतक (100) की मदद से 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया था। रोहित के अलावा विराट कोहली ने 43 रन बनाए थे।

जानकारी धोनी ने इन 3 मैचों में किए हैं 4-4 शिकार धोनी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2010 में ग्रोस आइलेट में खेले गए मैच में 4 शिकार किए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में कोलंबो में और 2017 में कटक में श्रीलंका के खिलाफ भी 4-4 शिकार किए थे।

Advertisement

#2 दिनेश कार्तिक (4 शिकार बनाम इंग्लैंड, 2022) भारतीय टीम ने 2022 में साउथैम्प्टन में खेले गए टी-20 मैच में मेजबान इंग्लैंड को 50 रन से हराया था। उस मैच में भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने 3 कैच और 1 स्टंपिंग की थी। मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 198/8 का स्कोर बनाया था, जिसमें हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक (51) लगाया था। जवाब में इंग्लिश टीम 148 रन पर ही सिमट गई थी।

Advertisement