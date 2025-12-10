टी-20 अंतरराष्ट्रीय: एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच को 101 रन से जीता। इस जीत में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा तो दूसरी तरफ विकेटकीपिंग में जितेश शर्मा ने प्रभावित किया। कटक में हुए मैच में संजू सैमसन टीम का हिस्सा नहीं थे और जितेश ने विकेटकीपिंग करते हुए कुल 4 शिकार किए। इस बीच एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपरों के बारे में जानते हैं।
#1
महेंद्र सिंह धोनी (5 शिकार बनाम इंग्लैंड, 2018)
भारतीय टीम ने 2018 में ब्रिस्टल में खेले गए टी-20 में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। उस मैच में भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने 5 कैच पकड़े थे। मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में रोहित शर्मा के शतक (100) की मदद से 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया था। रोहित के अलावा विराट कोहली ने 43 रन बनाए थे।
जानकारी
धोनी ने इन 3 मैचों में किए हैं 4-4 शिकार
धोनी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2010 में ग्रोस आइलेट में खेले गए मैच में 4 शिकार किए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में कोलंबो में और 2017 में कटक में श्रीलंका के खिलाफ भी 4-4 शिकार किए थे।
#2
दिनेश कार्तिक (4 शिकार बनाम इंग्लैंड, 2022)
भारतीय टीम ने 2022 में साउथैम्प्टन में खेले गए टी-20 मैच में मेजबान इंग्लैंड को 50 रन से हराया था। उस मैच में भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने 3 कैच और 1 स्टंपिंग की थी। मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 198/8 का स्कोर बनाया था, जिसमें हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक (51) लगाया था। जवाब में इंग्लिश टीम 148 रन पर ही सिमट गई थी।
#3
जितेश शर्मा (4 शिकार बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025)
कटक में खेले गए सीरीज के पहले टी-20 मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 175/6 का स्कोर बनाया था। भारत से हार्दिक ने नाबाद 59 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 12.3 ओवरों में सिर्फ 74 रन पर ही ढेर हो गई। भारतीय विकेटकीपर जितेश ने मैच में 4 कैच पकड़े थे। इससे पहले बल्लेबाजी में उन्होंने 5 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए थे।