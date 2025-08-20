टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तिलक वर्मा का नंबर-3 पर कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का कप्तान सूर्यकुमार यादव को नियुक्त किया। भारत की 15 सदस्यीय टीम में तिलक वर्मा भी अपने जगह बनाने में सफल हुए। तिलक ने अब तक के सीमित टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में प्रभावित किया। उन्होंने शीर्षक्रम में कुछ उम्दा पारियां खेली और चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया। इस बीच नंबर-3 पर तिलक के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े नंबर-3 पर जोरदार रहा है तिलक का प्रदर्शन क्रिकइंफो के अनुसार, तिलक ने अब तक 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनमें से 13 मैचों में उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की है। इस नंबर पर खेलते हुए उन्होंने 55.3 की औसत के साथ 443 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 169.73 की रही है। तीसरे नंबर पर कम से कम 400 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला किसी भी बल्लेबाज (पूर्णकालिक देशों से) का उनसे बेहतर औसत नहीं है।

शतक नंबर-3 पर खेलते हुए लगाए हैं 2 शतक तिलक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीसरे नंबर पर खेलते हुए 4 स्कोर, 50+ रन के भी बनाए हैं। इस युवा खिलाड़ी ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज के तीसरे और चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए लगातार 2 शतक बनाए थे। इस उपलब्धि के साथ वह संजू सैमसन के बाद लगातार 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले सर्फ दूसरे भारतीय बने थे।

रिकॉर्ड टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय 22 साल और 5 दिन की उम्र में तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर शतक लगाया था। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बने थे। भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ यशस्वी जायसवाल (21 वर्ष) उनसे कम उम्र में शतक जड़ चुके हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय बने थे। बता दें कि रोहित शर्मा, सुरेश रैना, सैमसन और सूर्यकुमार यादव ऐसा कर चुके थे।