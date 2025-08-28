LOADING...
मोहम्मद शमी ने संन्यास की अटकलों को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा 
मोहम्मद शमी ने बड़ा बयान दिया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन आदर्श कुमार
Aug 28, 2025
12:05 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने संन्यास को लेकर चल रही अटकलों पर करारा जवाब दिया है। एशिया कप 2025 के लिए इस खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी शमी नहीं खेले थे। शमी का कहना है कि संन्यास का फैसला पूरी तरह उन्हीं का होगा और अभी उनका खेल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान

संन्यास को लेकर क्या बोले शमी? 

संन्यास की अटकलों पर शमी ने करारा जवाब देते हुए न्यूज-24 से कहा, "अगर किसी को मुझसे समस्या है तो बताए। क्या मेरा संन्यास लेने से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी? मैं उनकी जिंदगी में कौन-सा बोझ बन गया हूं कि मुझे खेल छोड़ देना चाहिए?" 34 वर्षीय तेज गेंदबाज ने साफ कर दिया कि जब तक उन्हें खेल का आनंद मिलता रहेगा वे पूरी मेहनत और जुनून के साथ क्रिकेट खेलते रहेंगे।

खुलासा

2027 विश्व कप जीतना है सपना 

शमी ने न्यूज-24 से खुलासा किया कि उनका अंतिम सपना 2027 का वनडे विश्व कप जीतना है। उन्होंने आगे कहा, "साल 2023 में भारतीय टीम टूर्नामेंट जीतने के बहुत करीब थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारना पड़ा। मेरा केवल एक ही सपना बाकी है और वह है वनडे विश्व कप जीतना।" उन्होंने यह भी कहा कि 2023 में टीम को लगातार जीत के बावजूद डर था, क्योंकि नॉकआउट चरण में हालात बदल सकते थे।

संन्यास

शमी ने बताया कब लेंगे संन्यास

शमी ने साफ कहा कि जिस दिन उन्हें खेल से ऊब महसूस होगी, वे खुद संन्यास ले लेंगे। उन्होंने आगे कहा, "अगर मुझे अंतरराष्ट्रीय टीम में नहीं चुनते तो भी मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। चयन न हो तो घरेलू क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन खेलना नहीं छोड़ूंगा।" शमी ने जोर देकर कहा कि क्रिकेट छोड़ने का फैसला तब होना चाहिए जब खिलाड़ी को खेल में आनंद न मिले और फिलहाल उनके लिए ऐसा समय बिल्कुल नहीं आया है।

करियर

शमी के अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर 

शमी ने अब तक भारतीय टीम के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 27.71 की औसत के साथ 229 विकेट चटकाए हैं। वनडे में इस खिलाड़ी के नाम 108 मुकाबलों की 107 पारियों में 206 विकेट है। इस दौरान उनकी औसत 24.05 की रही है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस खिलाड़ी ने 25 मुकाबलों की 25 पारियों में 28.18 की औसत से 27 विकेट अपने नाम किए हैं।