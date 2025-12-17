LOADING...
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैच के बाद यशस्वी जायसवाल अस्पताल में हुए भर्ती, जानिए कारण 
यशस्वी जायसवाल अस्पताल में भर्ती हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैच के बाद यशस्वी जायसवाल अस्पताल में हुए भर्ती, जानिए कारण 

लेखन आदर्श कुमार
Dec 17, 2025
11:10 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पुणे में राजस्थान के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच के बाद तेज पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21 वर्षीय बल्लेबाज को मैच के दौरान पेट में ऐंठन महसूस हुई, जो मुकाबले के बाद और बढ़ गई। इसके बाद उन्हें पिंपरी-चिंचवड स्थित आदित्य बिड़ला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने की पुष्टि की है।

इलाज

यशस्वी का चल रहा इलाज 

अस्पताल में यशस्वी का IV दवाओं से इलाज किया गया और उनकी अल्ट्रासाउंड (USG) व सीटी स्कैन जांच भी कराई गई। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां जारी रखने और पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त आराम करने की सलाह दी है। असहजता के बावजूद यशस्वी ने राजस्थान के खिलाफ मुंबई की 3 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई और अजिंक्य रहाणे के साथ 41 रनों की शानदार साझेदारी की।

फॉर्म

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं यशस्वी 

यशस्वी हाल के समय में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 48.33 की औसत और 168.6 के स्ट्राइक रेट से 145 रन बनाए हैं। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में उन्होंने अपना पहला शतक भी जड़ा था। अभी यशस्वी भारत की मौजूदा टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए अगले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पहले उनके पास पूरी तरह फिट होने के लिए पर्याप्त समय रहेगा।

ट्विटर पोस्ट

इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने दी ये जानकारी 

