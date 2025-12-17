एशेज सीरीज 2025-26: उस्मान ख्वाजा 17वें टेस्ट शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में कंगारू टीम के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने शानदार अर्धशतकीय पारी (82) खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 28वां और इंग्लैंड के खिलाफ 7वां अर्धशतक रहा। वह अपने शतक से 18 रन दूर थे, तभी विल जैक्स ने उन्हें आउट कर दिया। चोटिल होने के कारण ख्वाजा पिछले टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही ख्वाजा की पारी तीसरे टेस्ट की पहली पारी में कंगारू टीम को शुरुआती झटके लगे थे। 94 रन तक 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। ख्वाजा नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने एक छोर संभाले रखा। मार्नस लाबुशेन के साथ ख्वाजा ने 90 गेंदों में 61 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी के साथ मिलकर 138 गेंद में 91 रन जोड़े। ख्वाजा ने 126 गेंदों का सामना किया और 82 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके निकले।

इंग्लैंड इंग्लैंड के खिलाफ कमाल के हैं ख्वाजा के आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ ख्वाजा ने साल 2011 में पहला टेस्ट मैच खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 21 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 41 से ज्यादा की औसत के साथ 1,400 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 7 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 171 रन रहा है। अपने टेस्ट करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं।

