सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: नितीश रेड्डी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ ली हैट्रिक, जानिए उनके आंकड़े 

रेड्डी ने 3 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.70 की रही। इस खिलाड़ी ने लगातार 3 गेंदों पर हर्ष गावाली (5), हरप्रीत सिंह भाटिया (0) और कप्तान रजत पाटीदार (0) को अपना शिकार बनाया। मध्य प्रदेश की टीम सिर्फ 113 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। रेड्डी ने मैच के तीसरे ओवर में हैट्रिक अपने नाम की। रजत को रेड्डी ने गोल्डन डक पर आउट किया।

मैच में आंध्र की पहली पारी 112 रन पर समाप्त हो गई। उनका कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। रेड्डी ने 27 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 92.59 की रही। जवाब में मध्य प्रदेशन ने 17.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऋषभ चौहान ने 43 गेंदों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले।