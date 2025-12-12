सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: नितीश रेड्डी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ ली हैट्रिक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
आंध्र क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी नितीश रेड्डी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में घातक गेंदबाजी करते हुए मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ हैट्रिक ली है। उन्होंने ये कारनामा डीवाई पाटिल स्टेडियम में किया। रेड्डी भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच हुए वनडे सीरीज के ठीक बाद इस टूर्नामेंट में खेलने आए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को शुरुआती झटके दिए। हालांकि, उनकी टीम ये मुकाबला हार गई।
गेंदबाजी
ऐसी रही रेड्डी की गेंदबाजी
रेड्डी ने 3 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.70 की रही। इस खिलाड़ी ने लगातार 3 गेंदों पर हर्ष गावाली (5), हरप्रीत सिंह भाटिया (0) और कप्तान रजत पाटीदार (0) को अपना शिकार बनाया। मध्य प्रदेश की टीम सिर्फ 113 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। रेड्डी ने मैच के तीसरे ओवर में हैट्रिक अपने नाम की। रजत को रेड्डी ने गोल्डन डक पर आउट किया।
टी-20
ऐसा रहा है रेड्डी का टी-20 करियर
मध्य प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक से पहले रेड्डी ने 37 टी-20 मुकाबलों में सिर्फ 8 विकेट अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/17 का रहा था। बल्लेबाजों में उन्होंने करीब 130 की स्ट्राइक रेट से 692 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 अर्धशतक है। रेड्डी ने अपने टी-20 करियर का 1 अर्धशतक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लगाया है। उनके 2 अर्धशतक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आए थे।
मैच
मुकाबले पर एक नजर
मैच में आंध्र की पहली पारी 112 रन पर समाप्त हो गई। उनका कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा पाया। रेड्डी ने 27 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 92.59 की रही। जवाब में मध्य प्रदेशन ने 17.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऋषभ चौहान ने 43 गेंदों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले।