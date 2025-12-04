सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: मोहम्मद शमी ने लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े 

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: मोहम्मद शमी ने लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम से फिलहाल बाहर चल रहे मोहम्मद शमी इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में खेल रहे हैं। इस घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में बंगाल क्रिकेट टीम से खेलते हुए उन्होंने सर्विसेज क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी घातक गेंदबाजी के चलते सर्विसेज की टीम 165 रन पर सिमट गई। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
शानदार रही शमी की गेंदबाजी
शमी ने मैच की पहली ही गेंद पर गौरव कोचर (0) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में रवि चौहान (26) को आउट करते हुए विपक्षी टीम की शुरुआत खराब कर दी। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने इसके बाद निचलेक्रम में नकुल शर्मा और विशाल गौड़ को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 3.2 ओवर में 13 रन देते हुए 4 विकेट लिए।
टी-20
ऐसा है शमी का टी-20 करियर
शमी ने अब तक 181 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 181 मैचों में लगभग 25 की औसत के साथ कुल 219 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 8 से अधिक रही है। शमी ने चौथी बार टी-20 मैच में 4 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 11 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है। भारतीय टीम से उन्होंने 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 27 विकेट लिए हैं।