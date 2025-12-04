मोहम्मद शमी ने लिए 4 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: मोहम्मद शमी ने लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 03:36 pm Dec 04, 202503:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम से फिलहाल बाहर चल रहे मोहम्मद शमी इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में खेल रहे हैं। इस घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में बंगाल क्रिकेट टीम से खेलते हुए उन्होंने सर्विसेज क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी घातक गेंदबाजी के चलते सर्विसेज की टीम 165 रन पर सिमट गई। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।