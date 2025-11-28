LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: आयुष म्हात्रे ने लगाया बेहतरीन शतक, जानिए उनके आंकड़े 
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: आयुष म्हात्रे ने लगाया बेहतरीन शतक, जानिए उनके आंकड़े 
आयुष म्हात्रे ने लगाया बेहतरीन शतक (तस्वीर: एक्स/@CricCrazyJohns)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: आयुष म्हात्रे ने लगाया बेहतरीन शतक, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन अंकित पसबोला
Nov 28, 2025
05:18 pm
क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में शतक (110*) लगाया। यह उनके टी-20 क्रिकेट करियर का पहला शतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से मुंबई ने विदर्भ के खिलाफ मैच को 7 विकेट से जीतने में सफलता हासिल की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

जोरदार रही आयुष म्हात्रे की पारी 

जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए म्हात्रे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 53 गेंदों में 207 की स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 110 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उन्होंने छक्का लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।

आंकड़े 

ऐसा है म्हात्रे का टी-20 करियर 

18 वर्षीय म्हात्रे ने अपने युवा टी-20 करियर में 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 350 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी लगाया है। म्हात्रे IPL के पिछले सीजन में CSK की ओर से खेले थे। उन्होंने IPL 2025 में 34.28 की औसत और 188.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 240 रन बनाए थे। उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया था।

Advertisement

जानकारी

अंडर-19 एशिया कप में कप्तानी करेंगे म्हात्रे 

आगामी 12 दिसंबर से अंडर-19 एशिया कप खेला जाना है, जिसकी लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम की घोषणा की है। युवा बल्लेबाज म्हात्रे को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। वहीं, वैभव सूर्यवंशी भी टीम में चुने गए हैं।

Advertisement

रहाणे 

रहाणे बिना खाता खोले हुए आउट 

म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत करने आए अजिंक्य रहाणे विदर्भ के खिलाफ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अपना 286वां टी-20 मैच खेल रहे रहाणे अब तक 269 पारियों में 21 बार डक पर आउट हुए हैं। उनके नाम टी-20 क्रिकेट में 29.93 की औसत से 7,304 रन हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी के अब तक के इतिहास में रहाणे छठी बार शून्य पर आउट हुए हैं।

Advertisement