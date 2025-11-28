सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: आयुष म्हात्रे ने लगाया बेहतरीन शतक, जानिए उनके आंकड़े 

इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में शतक (110*) लगाया। यह उनके टी-20 क्रिकेट करियर का पहला शतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से मुंबई ने विदर्भ के खिलाफ मैच को 7 विकेट से जीतने में सफलता हासिल की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही आयुष म्हात्रे की पारी जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए म्हात्रे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 53 गेंदों में 207 की स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 110 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उन्होंने छक्का लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।

आंकड़े ऐसा है म्हात्रे का टी-20 करियर 18 वर्षीय म्हात्रे ने अपने युवा टी-20 करियर में 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 350 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी लगाया है। म्हात्रे IPL के पिछले सीजन में CSK की ओर से खेले थे। उन्होंने IPL 2025 में 34.28 की औसत और 188.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 240 रन बनाए थे। उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया था।

