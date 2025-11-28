भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: वनडे क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने खेली हैं सबसे बड़ी पारियां 

#1 सचिन तेंदुलकर (200* रन) सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने साल 2010 में ग्वालियर के मैदान पर 200* रन की पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 147 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 25 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 136.05 की रही थी। उनकी पारी के दम पर टीम ने 401//3 का स्कोर बना दिया था। भारतीय टीम को उस मैच में 153 रन से जीत मिली थी।

#2 विराट कोहली (160* रन) दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2018 में केपटाउन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 160* रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 2 छक्के निकले थे। उन्होंने 159 गेंदों का सामना किया था और उनकी स्ट्राइक रेट 100.62 की रही थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 303/6 का स्कोर बनाया था और उसे 124 रन से शानदार जीत मिली थी।

Advertisement

#3 रोहित शर्मा (150 रन) तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने कानपूर के मैदान पर साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 150 रन बना दिए थे। उन्होंने 133 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। रोहित के बल्ले से 13 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 112.78 की रही थी। हालांकि, इस शतक के बावजूद भारतीय टीम वह मुकाबला 5 रन से हार गई थी।

Advertisement