अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, आयुष म्हात्रे करेंगे कप्तानी 

टीम एशिया कप के लिए ऐसी है भारतीय टीम एशिया कप में भारतीय टीम 12 दिसंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारतीय टीम में विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है। एशिया कप के लिए भारतीय अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, और एरॉन जॉर्ज।

खिलाड़ी शानदार रहा है वैभव सूर्यवंशी का हालिया प्रदर्शन बता दें कि आयुष और सूर्यवंशी दोनों बेंगलुरु में हुई अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज (वनडे प्रारूप में) से बाहर थे, जिसमें अफगानिस्तान की एक जूनियर टीम भी थी। आयुष की गैरमौजूदगी मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलने की वजह से थी, जबकि सूर्यवंशी राइजिंग स्टार्स टी-20 एशिया कप में खेल रहे थे। सूर्यवंशी ने उस टूर्नामेंट में 4 पारियों में 59.75 की औसत के साथ 239 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक शामिल थे।

शेड्यूल 14 दिसंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय टीम भारतीय टीम के ग्रुप में पाकिस्तान भी मौजूद है। इन दोनों टीमों के अलावा अन्य टीमें क्वालीफायर (क्वालीफायर-1 और क्वालीफायर-3) के जरिए सामने आएंगी। अपने पहले मैच में भारतीय टीम 12 दिसंबर को क्वालीफायर-1 की टीम से भिड़ेगी। इसके बाद 14 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में 16 दिसंबर को क्वालीफायर-3 से भिड़ेगी।

