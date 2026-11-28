रोहित शर्मा के MI का कप्तान बनने पर सूर्यकुमार का खास संदेश, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए रोहित शर्मा को एक बार फिर मुंबई इंडियंस (MI) का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस फैसले को लेकर MI के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने बेहद गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को फ्रेंचाइजी द्वारा रोहित की कप्तानी की आधिकारिक घोषणा के बाद सूर्यकुमार ने सोशल मीडिया पर MI के प्रशंसकों के लिए एक खास संदेश साझा किया। आइए जानते हैं सूर्यकुमार ने क्या कुछ कहा है।
वायरल
सूर्यकुमार यादव की इंस्टाग्राम स्टोरी हुई वायरल
रोहित को कप्तान बनाए जाने से पहले सूर्यकुमार, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे नाम भी कप्तानी की दौड़ में थे।
खुद टी-20 विश्व कप विजेता कप्तान होने के बावजूद कप्तानी न मिलने पर सूर्यकुमार ने किसी तरह की निराशा दिखाने के बजाय रोहित के स्वागत में दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा।
उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई नीले दिल साझा किए। इसके बाद एक अन्य स्टोरी में लिखा, 'लीडर, भाई, मेंटर। पलटन, कुर्सी की पेटी बांध लो।'
बयान
कप्तान बनने के बाद रोहित का पहला बयान
MI द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में रोहित ने कहा, "मैं IPL के 20वें सीजन, आगे आने वाली चुनौतियों और अपनी पलटन को जश्न मनाने के भरपूर मौके देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हमारा ध्यान अपने खास अंदाज की क्रिकेट खेलने, एक साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा करने और खेल का आनंद लेने पर होगा। MI मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और इस टीम का नेतृत्व करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है।"
खिताब
रोहित की कप्तानी में MI ने जीते हैं 5 खिताब
साल 2013 में पहली बार MI के कप्तान बने रोहित ने अपनी अगुवाई में टीम को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में 5 बार IPL चैंपियन बनाया था।
2013 में उन्होंने चैंपियंस लीग टी-20 का खिताब भी जिताया था।
2020 में खिताब जीतने के बाद टीम 2021 में 5वें, 2022 में 10वें स्थान पर रही और 2023 में क्वालिफायर-2 से बाहर हो गई। इसके बाद IPL 2023 के बाद रोहित को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था।