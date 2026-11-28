साल 2013 में पहली बार MI के कप्तान बने रोहित ने अपनी अगुवाई में टीम को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में 5 बार IPL चैंपियन बनाया था।

2013 में उन्होंने चैंपियंस लीग टी-20 का खिताब भी जिताया था।

2020 में खिताब जीतने के बाद टीम 2021 में 5वें, 2022 में 10वें स्थान पर रही और 2023 में क्वालिफायर-2 से बाहर हो गई। इसके बाद IPL 2023 के बाद रोहित को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था।