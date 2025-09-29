एशिया कप 2025: सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी में किया निराश, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए पर भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले सूर्यकुमार यादव ने इस संस्करण में निराशाजनक प्रदर्शन किया। आइए उनके प्रदर्शन और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
खराब रहा सूर्यकुमार का प्रदर्शन
भले ही सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता हो, लेकिन वह बल्ले से कमाल नहीं कर सके। उन्होंने 6 पारियों में 18.00 की औसत और 101.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 72 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 47 रन रहा, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में बनाया था। वह ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे।
जानकारी
ऐसे रहे सूर्यकुमार के स्कोर
सूर्यकुमार 3 पारियों में बिना दहाई का आंकड़ा छूए आउट हुए। उनके एशिया कप 2025 में स्कोर क्रमशः 7*, 47*, 0, 5, 12 और 1 रन रहे।
फाइनल
किसी टी-20 टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूनतम स्कोर वाले भारतीय कप्तान बने सूर्यकुमार
फाइनल मैच में जीत के लिए मिले 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्यकुमार सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। वह अब किसी बहुपक्षीय टी-20 टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे कम स्कोर बनाने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। बता दें कि धोनी ने टी-20 विश्व कप 2014 के फाइनल में नाबाद 4 रन और टी-20 विश्व कप 2007 के फाइनल में 6 रन बनाए थे।
फाइनल
अब तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय फाइनल में बड़ा स्कोर नहीं बना सके हैं सूर्यकुमार
सूर्यकुमार ने अब तक किसी भी प्रारूप के फाइनल में बड़ी पारी नहीं खेली है। वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने 28 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाए थे। वहीं, टी-20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। उन्होंने 5 गेंदों में 1 रन बनाए थे। हालांकि, टीम ने खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी।
आंकड़े
कप्तानी के दबाव में सूर्यकुमार के आंकड़ों पर पड़ा है फर्क
सूर्यकुमार ने अब तक 29 मैचों में कप्तानी की है, जिसकी 27 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 25.20 की औसत और 152.54 की स्ट्राइक रेट के साथ 630 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। बिना कप्तानी के उन्होंने 61 मैच खेले थे, जिसकी 58 पारियों में 43.40 की औसत और 168.17 की स्ट्राइक रेट से 2,040 रन बनाए हैं। वह अपने करियर में अब तक 2,670 रन बना चुके हैं।