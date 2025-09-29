एशिया कप 2025: सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी में किया निराश, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए पर भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले सूर्यकुमार यादव ने इस संस्करण में निराशाजनक प्रदर्शन किया। आइए उनके प्रदर्शन और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन खराब रहा सूर्यकुमार का प्रदर्शन भले ही सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता हो, लेकिन वह बल्ले से कमाल नहीं कर सके। उन्होंने 6 पारियों में 18.00 की औसत और 101.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 72 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 47 रन रहा, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में बनाया था। वह ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे।

जानकारी ऐसे रहे सूर्यकुमार के स्कोर सूर्यकुमार 3 पारियों में बिना दहाई का आंकड़ा छूए आउट हुए। उनके एशिया कप 2025 में स्कोर क्रमशः 7*, 47*, 0, 5, 12 और 1 रन रहे।

फाइनल किसी टी-20 टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूनतम स्कोर वाले भारतीय कप्तान बने सूर्यकुमार फाइनल मैच में जीत के लिए मिले 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्यकुमार सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। वह अब किसी बहुपक्षीय टी-20 टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे कम स्कोर बनाने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। बता दें कि धोनी ने टी-20 विश्व कप 2014 के फाइनल में नाबाद 4 रन और टी-20 विश्व कप 2007 के फाइनल में 6 रन बनाए थे।