एशिया कप 2025: मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की बधाई पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे दी थी भारतीय टीम को बधाई? भारतीय टीम के खिताब जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था, 'खेल के मैदान पर भी 'ऑपरेशन सिंदूर'। नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।' बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इसमें सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था।

प्रतिक्रिया नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर क्या दी प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री मोदी की इस बधाई से नकवी नाराज हो गए और उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर खेल में राजनीति को लाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था, तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार दर्ज है। कोई भी क्रिकेट मैच सच्चाई को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेलों में घसीटना आपकी हताशा को उजागर करता है और खेल की भावना का अपमान करता है।'