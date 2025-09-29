एशिया कप 2025: मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की बधाई पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराकर खिताब जीतने के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नकवी विवादों में आ गए हैं। नकवी मैच के बाद भारतीय टीम के उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद ट्रॉफी को अपने साथ लेकर होटल चले गए। इसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय टीम को दी गई बधाई पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है।
बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे दी थी भारतीय टीम को बधाई?
भारतीय टीम के खिताब जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था, 'खेल के मैदान पर भी 'ऑपरेशन सिंदूर'। नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।' बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इसमें सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था।
प्रतिक्रिया
नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर क्या दी प्रतिक्रिया?
प्रधानमंत्री मोदी की इस बधाई से नकवी नाराज हो गए और उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर खेल में राजनीति को लाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था, तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार दर्ज है। कोई भी क्रिकेट मैच सच्चाई को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेलों में घसीटना आपकी हताशा को उजागर करता है और खेल की भावना का अपमान करता है।'
इनकार
भारतीय टीम ने किया नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार
मैच के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। ACC अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर सुझाव दिया कि पुरस्कारों की प्रस्तुति एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से करा ली जाए, लेकिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद नकवी भारतीय टीम की ट्रॉफी को अपने साथ लेकर होटल रवाना हो गए। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। BCCI इसको लेकर ICC में शिकायत भी दर्ज कराएगा।