PCB की शिकायत पर सूर्यकुमार यादव की सुनवाई हुई पूरी, रेफरी रिचर्डसन से मिली चेतावनी- रिपोर्ट
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, सूर्यकुमार ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत के अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई थी। ऐसी खबर है कि इस मामले में भारतीय कप्तान की सुनवाई पूरी हो गई है और शुक्रवार (26 सितंबर) को आधिकारिक फैसला आ सकता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
मैच रेफरी से मिली चेतावनी
दैनिक जागरण के मुताबिक, सूर्यकुमार को ऐसे बयान न देने की हिदायत दी गई है। बता दें कि PCB ने ICC से कठोर कार्रवाई की मांग की थी। कथित तौर पर एलीट रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने सूर्यकुमार, BCCI के CEO हेमंग अमीन और क्रिकेट संचालन प्रबंधक समर मल्लापुरकर के साथ सुनवाई में शामिल हुए थे। उन पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
शिकायत
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ जल्द होगी सुनवाई
BCCI ने सुपर-4 मुकाबले के दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के भड़काऊ इशारों को लेकर भी ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई हुई है। इस पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। 21 सितंबर के मैच में हारिस ने इशारों से विमान गिराने की हरकत कर भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया था। उसी मैच के दौरान फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर गोलीबारी जैसा इशारा किया था।