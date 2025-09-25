PCB की शिकायत पर सूर्यकुमार यादव की सुनवाई हुई पूरी, रेफरी रिचर्डसन से मिली चेतावनी- रिपोर्ट

PCB की शिकायत पर सूर्यकुमार यादव की सुनवाई हुई पूरी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला 08:51 pm Sep 25, 202508:51 pm

क्या है खबर?

एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, सूर्यकुमार ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत के अवसर पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई थी। ऐसी खबर है कि इस मामले में भारतीय कप्तान की सुनवाई पूरी हो गई है और शुक्रवार (26 सितंबर) को आधिकारिक फैसला आ सकता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।