LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / सूर्यकुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश पर दी प्रतिक्रिया, बताया फ्रंट फुट का बल्लेबाज
सूर्यकुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश पर दी प्रतिक्रिया, बताया फ्रंट फुट का बल्लेबाज
सूर्यकुमार यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया दी है

सूर्यकुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश पर दी प्रतिक्रिया, बताया फ्रंट फुट का बल्लेबाज

लेखन भारत शर्मा
Sep 29, 2025
04:29 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराते हुए अपना कुल 9वां खिताब जीता। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के नाम से पूरी टीम को जीत की बधाई दी। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हैं। इस जीत ने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया है।

बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे दी थी भारतीय टीम को बधाई? 

भारतीय टीम के खिताब जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था, 'खेल के मैदान पर भी 'ऑपरेशन सिंदूर'। नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।' बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इसमें सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था।

प्रतिक्रिया

सूर्यकुमार ने क्या दी प्रतिक्रिया?

सूर्यकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर ANI से कहा, "अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है। ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए। यह देखना बहुत अच्छा था और जब सर सामने खड़े हों, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे।" उन्होंने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम वापस जाएंगे तो अच्छा लगेगा और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा।"

ट्विटर पोस्ट

यहां सुने सूर्यकुमार का पूरा बयान