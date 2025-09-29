सूर्यकुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश पर दी प्रतिक्रिया, बताया फ्रंट फुट का बल्लेबाज

भारतीय टीम के खिताब जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था, 'खेल के मैदान पर भी 'ऑपरेशन सिंदूर'। नतीजा वही, भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।' बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। इसमें सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था।

प्रतिक्रिया

सूर्यकुमार ने क्या दी प्रतिक्रिया?

सूर्यकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर ANI से कहा, "अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है। ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए। यह देखना बहुत अच्छा था और जब सर सामने खड़े हों, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे।" उन्होंने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम वापस जाएंगे तो अच्छा लगेगा और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा।"