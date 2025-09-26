सूर्यकुमार यादव ने ICC की सुनवाई में खुद को बताया निर्दोष, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की सुनवाई में खुद के बेगुनाह होने की दलील दी है। यह सुनवाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की शिकायत के बाद मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के समक्ष हुई थी। यह शिकायत 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ भारत के ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद सूर्यकुमार की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर की गई थी।
बयान
सूर्यकुमार ने भारत की जीत के बाद क्या दिया था बयान?
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर भारत की 7 विकेट से जीत के बाद सूर्यकुमार ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी को समर्पित किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। यह बयान अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम इलाके में भारतीय पर्यटकों पर हुए एक घातक आतंकी हमले के संदर्भ में कही गई थी। PCB ने इस घटना के 7 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत
BCCI ने भी दर्ज कराई शिकायत
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी दो पाकिस्तानी क्रिकेटरों के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायतें एशिया कप सुपर-4 मुकाबले के दौरान मैदान पर उनके हाव-भाव को लेकर थीं। हारिस रऊफ को गेंदबाजी करने के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गाली देते हुए देखा गया, जबकि साहिबजादा फरहान ने अपने अर्धशतक का जश्न अपने बल्ले 'AK-47' चलाने का इशारा कर मनाया था।
संदेश
पाकिस्तानी कोच ने खिलाड़ियों को दिया खेल पर ध्यान देने का संदेश
पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भड़काऊ इशारों को लेकर पाकिस्तान टीम के प्रमुख कोच माइक हेसन ने अपने खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान देने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, "देखिए, खिलाड़ियों को मेरा संदेश है कि वे सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दें और हम निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। खिलाड़ियों के हाव-भाव और भड़काऊ इशारों की बात करें तो उच्च दबाव वाले मैचों में हमेशा से ही इस तरह की चीजें होती आई है, लेकिन फिर भी संयम जरूरी है।"
रुख
राजनीतिक बयानों पर कैसा रहा है ICC का रुख?
ICC की मैचों के दौरान खिलाड़ियों द्वारा राजनीतिक बयानबाजी करने के खिलाफ सख्त नीति रही है। साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में गाजा समर्थक संदेशों वाले जूते पहनने की अनुमति न मिलने पर काली पट्टी पहनने के लिए फटकार लगाई गई थी। इसी तरह इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली को 2014 में ICC ने 'फिलिस्तीन को आजाद करो' लिखे कलाई बैंड पहनने से प्रतिबंधित कर दिया था।
फैसला
सूर्यकुमार के मामले पर आज फैसला आने की उम्मीद
मैच रेफरी ने सूर्यकुमार को ऐसी कोई भी टिप्पणी न करने की सलाह दी है जिसे राजनीतिक रूप से देखा जा सकता है। उनके मामले पर आज फैसला आने की उम्मीद है। इस बीच पाकिस्तानी क्रिकेटरों फरहान और रऊफ की सुनवाई शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद होगी और उसके बाद ही उस पर फैसला सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान रविवार को दुबई में एशिया कप फाइनल में फिर से भिड़ेंगे।