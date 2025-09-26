एशिया कप 2025: शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने बांग्लादेश के खिलाफ लिए 3-3 विकेट 

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 11 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला भारत से 28 सितंबर को होना है। दुबई में हुए मैच में बांग्लादेशी टीम जीत के लिए मिले 136 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान की जीत में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट लिए। इनकी गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।

शाहीन ऐसी रही शाहीन की गेंदबाजी शाहीन ने अपने पहले ओवर में विपक्षी सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन एमोन (0) को पवेलियन की राह दिखाई। इस प्रमुख तेज गेंदबाज ने अपने तीसरे ओवर में तौहीद हृदोय (5) का विकेट लेते हुए बांग्लादेश को बैकफुट में धकेल दिया। अपने चौथे और पारी के 17वें ओवर में उन्होंने शमीम अहमद (30) का विकेट चटकाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में 17 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल किए।

रऊफ रऊफ ने की उम्दा गेंदबाजी रऊफ ने अपने पहले ओवर में बिना कोई विकेट लिए 10 रन दिए। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने सैफ हसन (18) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। अपनी तेज गति के लिए मशहूर रऊफ ने अपने तीसरे और पारी के 18वें ओवर में 2 विकेट लिए। उन्होंने दूसरी गेंद पर तंजीद हसन और चौथी गेंद पर तस्कीन को आउट किया। रऊफ ने अपने 4 ओवर में 33 रन दिए।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (4) और फखर जमान (13) जल्दी आउट हुए। इसके बाद सैम अयूब (0) और हुसैन तलत (3) ने भी निराश किया। मुश्किल घड़ी में मोहम्मद हारिस (31), शाहीन (19) और मोहम्मद नवाज (25) ने टीम का स्कोर 135/8 तक पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश ने 44 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद शमीम हुसैन ने 30 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 124/9 का स्कोर ही बना सकी।