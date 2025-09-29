LOADING...
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने किया दिल छूने वाला काम (तस्वीर: एक्स/@surya_14kumar)

एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव का ऐलान, भारतीय सेना को दान की मैच फीस

लेखन अंकित पसबोला
Sep 29, 2025
10:23 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इस खिताब को कुल 9वीं बार जीतने में सफलता हासिल की। इस खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिल छूने वाला काम किया है। दरअसल, उन्होंने इस टूर्नामेंट की अपनी सभी मैच फीस पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों और भारतीय सेना के लिए दान की है।

सूर्यकुमार ने पोस्ट करते हुए दी जानकारी 

सूर्यकुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैंने इस टूर्नामेंट से अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे। जय हिंद।' बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत-पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में आपस में भिड़ी थी। इस संस्करण में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल समेत सभी 3 मैचों में हराया।

लेखा-जोखा 

फाइनल में इस तरह से जीती भारतीय टीम 

पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमान (46) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अभिषेक (5), सूर्यकुमार (1), और गिल (12) के विकेट जल्दी खो दिए। मुश्किल घड़ी में तिलक वर्मा ने अर्धशतक (69*) लगाया और शिवम दुबे (33) के साथ मिलकर जीत दिलाई।