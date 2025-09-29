एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव का ऐलान, भारतीय सेना को दान की मैच फीस

सूर्यकुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैंने इस टूर्नामेंट से अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे। जय हिंद।' बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत-पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में आपस में भिड़ी थी। इस संस्करण में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल समेत सभी 3 मैचों में हराया।

I have decided to donate my match fees from this tournament to support our Armed Forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts 🙏🏽 Jai Hind 🇮🇳

लेखा-जोखा

फाइनल में इस तरह से जीती भारतीय टीम

पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमान (46) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 146 रन पर सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अभिषेक (5), सूर्यकुमार (1), और गिल (12) के विकेट जल्दी खो दिए। मुश्किल घड़ी में तिलक वर्मा ने अर्धशतक (69*) लगाया और शिवम दुबे (33) के साथ मिलकर जीत दिलाई।