सुनील नरेन ने टी-20 क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े और रिकॉर्ड्स

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने टी-20 क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे किए। उन्होंने इंटरनेशनल लीग टी-20 (ILT20) में अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम से खेलते हुए शारजाह वारियर्स के खिलाफ एक विकेट लिया और इसके साथ टी-20 क्रिकेट में 600 विकेटों का आंकड़ा छूने वाले विश्व के सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने। आइए टी-20 क्रिकेट में उनके आंकड़े और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

सूची इस सूची में शामिल हुए नरेन नरेन से पहले टी-20 क्रिकेट में अफगानिस्तान के राशिद खान और वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो ने 600 विकेट लिए हुए थे। बता दें कि इस प्रारूप में राशिद ने 481 मैचों में 18.34 की औसत और 6.57 की इकॉनमी रेट के साथ 681 विकेट लिए हैं। वहीं, ब्रावो ने 582 मैचों में 24.40 की औसत और 8.26 की इकॉनमी रेट के साथ 631 सफलताएं हासिल की हैं। नरेन के बाद इमरान ताहिर ने 570 विकेट लिए हैं।

रिकॉर्ड सुपर ओवर मेडन फेंकने वाले इकलौते गेंदबाज हैं नरेन 2014 कैरैबियन प्रीमियर लीग (CPL) के मुकाबले में नरेन ने सुपर ओवर में मेडन फेंककर इतिहास बना दिया था। नरेन की टीम रेड स्टील ने 118 रन बनाए थे तो वहीं गुयान अमेजन वारियर्स भी 118 रन ही बना सकी थी। सुपर ओवर में 11 का स्कोर बचाते समय नरेन ने मेडन ओवर फेंकने के साथ ही एक विकेट भी हासिल किया था। इससे पहले मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे।

Advertisement

IPL 150 IPL विकेट लेने वाले पहले विदेशी स्पिनर बने थे नरेन नरेन ने अपने 143 मैच में 150 विकेट पूरे किए थे और वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले छठे स्पिनर और तीसरे विदेशी गेंदबाज बने थे। बता दें उनसे पहले अमित मिश्रा, पीयूष चावला, हरभजन सिंह, युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन इस आंकड़े तक पहुंचने वाले स्पिन गेंदबाज थे। वहीं उनसे पहले लीग में 150 विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा, ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार थे। नरेन इस आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले विदेशी स्पिनर बने थे।

Advertisement

जानकारी IPL इतिहास में सर्वाधिक विकेट वाले विदेशी खिलाड़ी अपने IPL करियर में नरेन ने 189 मैचों में 25.63 की औसत के साथ 192 विकेट लिए। वह IPL इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज हैं। भारतीय गेंदबाजों में सिर्फ चहल (221) और भुवनेश्वर (198) ही उनसे आगे हैं।

टी-20 क्रिकेट टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक मेडन ओवर वाले गेंदबाज हैं नरेन नरेन ने अब तक कुल 568 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 22.09 की औसत के साथ कुल 600 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 33 ओवर मेडन भी किए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने नरेन के बाद दूसरे सर्वाधिक मेडन ओवर (27) किए हैं। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने भी 27 ओवर मेडन ओवर किए हैं। भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर 26 ओवर के साथ इस सूची में मौजूद हैं।

रिकॉर्ड्स ऐसा कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने थे नरेन नरेन ने IPL 2013 में हैट्रिक लगाई थी। RR के खिलाफ शतक के साथ ही वह IPL इतिहास के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने शतक लगाने के साथ-साथ हैट्रिक लगाई हो। उनसे पहले रोहित और वॉटसन ये कारनामा कर चुके हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, नरेन IPL में 100 से अधिक विकेट और एक शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। वह KKR की ओर से शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं।