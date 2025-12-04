न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज: रचिन रविंद्र ने जड़ा टेस्ट करियर का चौथा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 108 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही कीवी टीम मैच में विशाल बढ़त की ओर बढ़ने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही रचिन की पारी रचिन नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए। उनसे पहले केन विलियमसन (9) और डेवोन कॉनवे (37) पवेलियन लौट चुके थे। इस खिलाड़ी ने कप्तान टॉम लैथम के साथ मिलकर पारी संभाली और दोनों खिलाड़ियों ने मैच के तीसरे दिन के आखिरी सत्र में अपना-अपना शतक पूरा किया। रचिन ने आक्रमक बल्लेबाजी की और पहली गेंद से ही बड़े-बड़े शॉट्स लगाए। न्यूजीलैंड की पहली पारी में वो सिर्फ 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे।

शतक साल 2025 में रचिन के बल्ले से निकला दूसरा शतक रचिन ने साल 2025 में दूसरा टेस्ट शतक लगाया है। इस साल उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 100 से ज्यादा की औसत से 250 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। पिछले साल भी ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में था। उन्होंने 12 टेस्ट की 24 पारियों में 42.78 की औसत से 984 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 240 रन रहा था।

Advertisement

रन भारत के खिलाफ रचिन के बल्ले से निकले हैं सबसे ज्यादा टेस्ट रन रचिन ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 10 पारियों में उनके बल्ले से 38.62 की औसत से 309 रन निकले हैं। रचिन ने भारत के खिलाफ 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में ही शतक लगाया है।

Advertisement