इस्लामाबाद में आत्मघाती विस्फोट के बाद बढ़ाई गई श्रीलंका क्रिकेट टीम की सुरक्षा
क्या है खबर?
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाल ही में हुए धमाके के बाद दौरे पर आई श्रीलंका क्रिकेट टीम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। वहीं, पाकिस्तान ने तालिबान सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अपनी जमीन से तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे रही है।
हमला
इस्लामाबाद हमले में 12 लोगों की हुई मौत
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव तब से बढ़ गया है जब दोहा में शांति वार्ता नाकाम रही और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की उन जगहों पर सैन्य कार्रवाई की, जहां उसके अनुसार TTP के ठिकाने हैं। इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर के बाहर आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। वहीं, उत्तरी पाकिस्तान के वाना इलाके में कैडेट कॉलेज पर आतंकवादी हमले को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर करीब 300 छात्रों को सुरक्षित बचा लिया।
घटना
3 साल पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लौटी थी वापस
सूचना मंत्री अता तरार ने कहा कि यदि सुरक्षा बलों ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो पाकिस्तान को 2018 के पेशावर स्कूल हमले जैसी बड़ी घटना का सामना करना पड़ सकता था। 3 साल पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने संभावित आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद रावलपिंडी में निर्धारित सीमित ओवरों की सीरीज रद्द कर दी थी। वह बिना कोई मैच खेले ही स्वदेश लौट गए थे।
स्टेडियम
2009 में श्रीलंका खिलाड़ियों पर हुआ था हमला
सूत्रों के अनुसार, इसी कारण नकवी खुद स्टेडियम पहुंचे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मार्च 2009 में TTP आतंकियों ने गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला किया था। इसके बाद लगभग 10 वर्षों तक पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बंद रहा, क्योंकि विदेशी टीमों ने सुरक्षा कारणों से वहां दौरा करने से इनकार कर दिया था।
सीरीज
श्रीलंका को खेलनी है 2 सीरीज
सूत्रों के अनुसार श्रीलंकाई खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा की निगरानी के लिए अब पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक रेंजर्स को तैनात किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो गई है। श्रीलंका की टीम रावलपिंडी में 3 वनडे मैच की सीरीज खेलने वाली है। पहले मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 17 से 29 नवंबर तक होने वाली टी-20 त्रिकोणीय सीरीज में वह हिस्सा लेगी, जिसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी शामिल रहेगा।