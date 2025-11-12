ICC वनडे रैंकिंग: विराट कोहली को हुआ फायदा, बाबर आजम शीर्ष-5 से हुए बाहर 

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वनडे रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के विराट कोहली को 1 पायदान का फायदा हुआ है। दूसरी तरफ खराब फॉर्म में चल रहे बाबर आजम शीर्ष-5 बल्लेबाजों की रैंकिंग से बाहर हुए हैं। भारतीय दिग्गज कोहली 725 रेटिंग अंको के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बाबर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंचे बाबर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान बाबर 2 पायदान के नुकसान के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके अब 709 रेटिंग अंक हो गए हैं। बाबर पिछली 6 वनडे पारियों में 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं। उन्होंने पिछली 6 वनडे पारियों में 13.83 की खराब औसत और 61.94 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 83 रन बनाए। इस बीच उन्होंने स्कोर क्रमशः 29, 27, 11, 7, 9, और 0 रहे।

भारत शीर्ष-10 बल्लेबाजों में हैं भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा ICC द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा बरकरार है। रोहित के 781 रेटिंग अंक हैं, जो कि अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (764) से 17 ज्यादा हैं। मौजूदा भारतीय कप्तान शुभमन गिल 745 रेटिंग अंको के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं। शीर्ष-10 बल्लेबाजों में भारत के सर्वाधिक 3 खिलाड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड शीर्ष-10 रैंकिंग से बाहर हुए हैं और 11वें स्थान पर पहुंचे हैं।

सलमान पाकिस्तान के सलमान आगा ने लगाई बड़ी छलांग पाकिस्तान के सलमान आगा ने 14 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। वह अब 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो कि उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग (639) हैं। आगा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में शतक लगाया था। आगा के साथी बल्लेबाज सैम अयूब को भी फायदा पहुंचा है। वह अब 557 रेटिंग अंको के साथ 35वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 18 पायदान छलांग लगाई है।