इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज 

#1 एडेन मार्करम (23 गेंद, 2025) मार्करम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 55 गेंदों में 156.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 86 रन की पारी खेली। अपने इस अर्धशतक में उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत आदिल राशिद ने किया। इस बीच उन्होंने पहले विकेट के लिए रयान रिकेलटन के साथ मिलकर 121 रन भी जोड़े।

जानकारी मार्करम ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड मार्करम और रिकेलटन अब इंग्लैंड के विरुद्ध उनके देश में शतकीय साझेदारी करने वाली दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सलामी जोड़ी बनी। इससे पहले सिर्फ हर्शल गिब्स और गैरी कर्स्टन ने 1999 में 111 रन की साझेदारी की थी।

#2 क्रिस मॉरिस (30 गेंद, 2016) लीड्स में मार्करम ने क्रिस मॉरिस को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2016 के जोहांसबर्ग वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 38 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली थी। जीत के लिए मिले 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मॉरिस ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने काइल एबॉट के साथ 52 रनों की साझेदारी की थी। मॉरिस की पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट से वो मैच अपने नाम किया था।