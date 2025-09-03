इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज 

LOADING...
मार्करम ने सिर्फ 23 गेंदों में जड़ा अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Sep 03, 2025
06:25 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने बीते मंगलवार (2 सितंबर) को इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। हेडिंग्ले में हुए मुकाबले में जीत के लिए मिले 132 रन के छोटे से लक्ष्य को 21वें ओवर में हासिल किया। प्रोटियाज टीम की जीत में एडेन मार्करम की अहम भूमिका रही। वह इस मैच के दौरान इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले दक्षिण अफ्रीकी बने। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।

#1 

एडेन मार्करम (23 गेंद, 2025)

मार्करम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 55 गेंदों में 156.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 86 रन की पारी खेली। अपने इस अर्धशतक में उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत आदिल राशिद ने किया। इस बीच उन्होंने पहले विकेट के लिए रयान रिकेलटन के साथ मिलकर 121 रन भी जोड़े।

जानकारी

मार्करम ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड 

मार्करम और रिकेलटन अब इंग्लैंड के विरुद्ध उनके देश में शतकीय साझेदारी करने वाली दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सलामी जोड़ी बनी। इससे पहले सिर्फ हर्शल गिब्स और गैरी कर्स्टन ने 1999 में 111 रन की साझेदारी की थी।

#2 

क्रिस मॉरिस (30 गेंद, 2016)

लीड्स में मार्करम ने क्रिस मॉरिस को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2016 के जोहांसबर्ग वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 38 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली थी। जीत के लिए मिले 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मॉरिस ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने काइल एबॉट के साथ 52 रनों की साझेदारी की थी। मॉरिस की पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट से वो मैच अपने नाम किया था।

#3 

डेविड मिलर (33 गेंद, 2023)

2023 में ब्लोमफोन्टेन में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। उस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 342/7 का स्कोर बनाया था। बड़े स्कोर का पीछा करते हुए मेजबान टीम से कप्तान तेम्बा बावुमा ने शतक (109) लगाया था। उनके अलावा डेविड मिलर ने 37 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए थे। आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले मिलर ने सिर्फ 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था।