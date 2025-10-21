महिला वनडे विश्व कप 2025: लौरा वोल्वार्ड्ट पाकिस्तान के खिलाफ शतक से चूकी, जानिए उनके आंकड़े 

LOADING...
लौरा वोल्वार्ड्ट पाकिस्तान के खिलाफ शतक से चूकी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 21, 2025
07:55 pm
क्या है खबर?

वनडे विश्व कप 2025 में 22वें मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध 90 रन की पारी खेली। वह वनडे करियर में 10वें शतक से चूक गई। यह उनका मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। इस बीच उन्होंने सुने लुस के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही वोल्वार्ड्ट की पारी 

पारी की शुरुआत करने आई ताजमिन ब्रिट्स (0) अपना खाता भी नहीं खोल सकी। ऐसे में वोल्वार्ड्ट ने बारिश से प्रभावित मैच में अच्छी रन गति से बल्लेबाजी की और 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने लुस के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी की। वह 82 गेंदों में 90 रन की पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए।

वनडे करियर 

ऐसा है वोल्वार्ड्ट का वनडे करियर  

वोल्वार्ड्ट ने साल 2016 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उसके बाद से अब तक वह 116 मैच खेल चुकी हैं, जिसकी 115 पारियों में 49.21 की औसत और 72.79 की स्ट्राइक रेट से 4,921 रन बनाने में सफल रही हैं। इस दौरान उन्होंने 38 अर्धशतक के अलावा 9 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 184 रन का रहा है। वह 8 बार बिना खाता खोले भी आउट हुई हैं।