वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को हराया, सुपर ओवर के जरिए निकला परिणाम 

लेखा-जोखा मैच की आखिरी गेंद पर टाई हुआ मुकाबला बांग्लादेश से सैफ हसन (6), तौहीद हृदोय (12), नजमुल हुसैन शान्तो (15) जल्दी आउट हो गए। खराब शुरुआत के बीच सौम्या सरकार ने 45 रन बनाए। वहीं, मेहदी हसन मिराज (32*) और रिशाद हुसैन (39*) ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। जवाब में ब्रेंडन किंग (0) के विकेट के पतन के बाद एलिक अथानाजे (28) और कीसी कार्टी (35) ने स्थिरता दी। कप्तान शाई होप ने संघर्ष करते हुए टीम की हार टाली।

आखिरी ओवर बेहद रोचक रहा आखिरी ओवर वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 5 रन की दरकार थी, लेकिन सैफ हसन ने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए 4 ही रन दिए। हसन ने अपनी शुरुआती 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए और 5वीं गेंद में अकील हुसैन का विकेट लेते हुए मैच रोमांचक कर दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर खैरी पियरे ने 2 रन लेते हुए मैच को टाई कराने में सफलता हासिल की।

सुपर ओवर ऐसा रहा सुपर ओवर सुपर ओवर में अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान ने शेरफेन रदरफोर्ड का विकेट लिया। वहीं, कप्तान होप ने सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाया और वेस्टइंडीज ने 10/1 का स्कोर बनाया। होप ने 3 गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए। जवाब में अकील हुसैन गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने शुरुआती 3 गेंदों में 6 रन दिए और चौथी गेंद पर सौम्य सरकार को आउट किया। उन्होंने अपने अगली 2 गेंदों पर 3 रन देते हुए जीत दिलाई।

होप मैच में शाई होप ने खेली संघर्षपूर्ण पारी जब वेस्टइंडीज ने 52 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट खोया, तब होप क्रीज पर आए। उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच एक छोर संभाले रखा और 65 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का 30वां अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने 8वें विकेट के लिए जस्टिन ग्रीव्स के साथ मिलकर 44 रन की साझेदारी की। वह 67 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर नाबाद रहे थे।