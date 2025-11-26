स्मृति मंधाना के पिता अस्पताल से घर लौटे, बेटी की शादी पर साधी चुप्पी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें रविवार (23 नवंबर) को हार्ट अटैक के बाद भर्ती कराया गया था। परिवार में आई इस मेडिकल इमरजेंसी के कारण स्मृति और उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल की रविवार को होने वाली शादी टाल दी गई। अब तक परिवार की ओर से नई शादी की तारीख साझा नहीं की गई है। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट स्मृति के पिता खतरे से बाहर इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि स्मृति के पिता अब पूरी तरह स्थिर हैं और उनकी हृदय स्थिति किसी खतरे का कारण नहीं है। डॉक्टरों ने उनकी एंजियोग्राफी भी की, जिसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं पाई गई। अस्पताल से मिली इस सकारात्मक जानकारी ने मंधाना परिवार को बड़ी राहत दी है। श्रीनिवास के अस्पताल जाने के बाद स्मृति की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

हटाया स्मृति ने हटाईं शादी की सारी तस्वीरें स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से सभी प्री-वेडिंग तस्वीरें और वीडियो हटा दिए हैं। बताया जा रहा है कि जेमिमा रोड्रिगेज सहित भारतीय टीम की कुछ साथियों ने भी सोशल मीडिया से कुछ प्री-वेडिंग वीडियो हटा दिए हैं। परिवार ने अभी तक नई शादी की तारीख की पुष्टि नहीं की है, जिससे फैंस और उलझन में हैं। इसके कारण सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहों को जन्म दे दिया है।

अस्पताल पलाश भी हुए थे अस्पताल में भर्ती NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश की जांच के बाद उनमें वायरल के संक्रमण और एसिडिटी के लक्षण दिखाई दिए थे। उन्हें इलाज की तत्काल जरूरत थी, जिसे देखते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्र ने आगे बताया कि पलाश अब पहले से बेहतर हैं और उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, इस खबर ने उनके प्रशंसकों को काफी परेशान कर दिया है।