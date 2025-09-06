दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम करेगी पाकिस्तान का दौरा, जानिए कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले 

पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के नए चक्र की शुरुआत 12 अक्टूबर से करेगा, जब वह मौजूदा विजेता दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। दोनों टीमों के बीच पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद वनडे और टी-20 सीरीज भी खेले जाएंगे। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

टेस्ट रावलपिंडी में होगा दूसरा टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह दौरा दक्षिण अफ्रीका के लिए खास होगा क्योंकि वे जनवरी 2021 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान जा रहे हैं। उस समय मेजबान पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से मात दी थी। इस बार भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबलों का इंतजार रहेगा।

वनडे कब और कहां खेले जाएंगे टी-20 और वनडे मुकाबले? टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। पहला टी-20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जबकि शेष 2 मुकाबले गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 3 वनडे होंगे। इस मैदान पर 17 साल बाद वनडे की वापसी होगी। आखिरी बार 11 अप्रैल 2008 को यहां वनडे खेला गया था।