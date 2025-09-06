इस दिन चुना जाएगा BCCI का नया अध्यक्ष, कई पदों पर होंगे चुनाव 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) की 94वीं वार्षिक सामान्य सभा (AGM) 28 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मुंबई स्थित मुख्यालय में होगी। इस बैठक में अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनाव को प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। सचिव देवाजित सैकिया ने राज्य संघों को बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए मतदान आयोजित किया जाएगा। साथ ही जनरल बॉडी और इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का चुनाव भी किया जाएगा।

अध्यक्ष BCCI की एक उच्चस्तरीय बैठक भी होगी AGM से पहले BCCI नेतृत्व के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक होने की संभावना है, जिसमें पदाधिकारियों के उम्मीदवारों पर चर्चा और अंतिम निर्णय किया जाएगा। सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर वर्तमान पदाधिकारी संभवत: फिर से बने रहेंगे, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव अनिवार्य होंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों की योग्यताओं, उनकी पिछली सेवाओं और बोर्ड के भविष्य के नेतृत्व पर जोर दिया जाएगा, ताकि आगामी कार्यकाल में संगठन की मजबूती मिले।

पद राजीव शुक्ला प्रमुख दावेदार शीर्ष पदों के लिए प्रतिस्पर्धा पूरी तरह खुली है। इसके लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसमें एक पूर्व खिलाड़ी और एक क्रिकेट प्रशासक पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 3 संभावनाएं चर्चा में हैं। वह उपाध्यक्ष के रूप में बने रह सकते हैं, BCCI अध्यक्ष बन सकते हैं या IPL अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। अध्यक्ष बनने की संभावना ज्यादा है।