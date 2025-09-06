इस दिन चुना जाएगा BCCI का नया अध्यक्ष, कई पदों पर होंगे चुनाव
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 94वीं वार्षिक सामान्य सभा (AGM) 28 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मुंबई स्थित मुख्यालय में होगी। इस बैठक में अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनाव को प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। सचिव देवाजित सैकिया ने राज्य संघों को बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए मतदान आयोजित किया जाएगा। साथ ही जनरल बॉडी और इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का चुनाव भी किया जाएगा।
एजेंडा
बैठक में ये होंगी प्रमुख बातें
बैठक के एजेंडा में 2 सदस्यों का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल में चुनाव और इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन से एक प्रतिनिधि का चयन शामिल है। इसके अलावा, विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) कमिटी के लिए भी मतदान होगा। इसी दिन लोकपाल और नैतिकता अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही, स्टैंडिंग कमिटी, क्रिकेट कमिटी और अंपायर्स कमिटी का गठन भी होगा। यह सभी निर्णय बोर्ड के संचालन और क्रिकेट प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
अध्यक्ष
BCCI की एक उच्चस्तरीय बैठक भी होगी
AGM से पहले BCCI नेतृत्व के बीच एक उच्चस्तरीय बैठक होने की संभावना है, जिसमें पदाधिकारियों के उम्मीदवारों पर चर्चा और अंतिम निर्णय किया जाएगा। सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर वर्तमान पदाधिकारी संभवत: फिर से बने रहेंगे, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव अनिवार्य होंगे। इस बैठक में उम्मीदवारों की योग्यताओं, उनकी पिछली सेवाओं और बोर्ड के भविष्य के नेतृत्व पर जोर दिया जाएगा, ताकि आगामी कार्यकाल में संगठन की मजबूती मिले।
पद
राजीव शुक्ला प्रमुख दावेदार
शीर्ष पदों के लिए प्रतिस्पर्धा पूरी तरह खुली है। इसके लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसमें एक पूर्व खिलाड़ी और एक क्रिकेट प्रशासक पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 3 संभावनाएं चर्चा में हैं। वह उपाध्यक्ष के रूप में बने रह सकते हैं, BCCI अध्यक्ष बन सकते हैं या IPL अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। अध्यक्ष बनने की संभावना ज्यादा है।
BCCI
इनकी हो सकती है वापसी
IPL गवर्निंग काउंसिल में पद के लिए पूर्व BCCI कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के लौटने की संभावना है। बंगाल से आने वाले अविशेक डालमिया जो वर्तमान में IPL गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं भी इस पद के लिए दावेदार हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय बोर्ड नेतृत्व की बैठक में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करेगा। इन चर्चाओं में उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और क्रिकेट प्रशासन में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए पदों पर नियुक्ति तय की जाएगी।