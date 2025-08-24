ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 276 रन से हरा दिया। मैके में खेले गए मैच में कंगारू टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 431/2 का स्कोर बनाया। जवाब में प्रोटियाज टीम 155 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया से कूपर कोनोली ने 5 विकेट लिए। इस हार के बावजूद यह सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से अपने नाम की। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑस्ट्रेलिया से पारी की शुरुआत करने आए ट्रेविस हेड (142) और मिचेल मार्श (100) ने शतक लगाए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए कैमरून ग्रीन ने भी शतकीय पारी (118) खेली। इनके अलावा एलेक्स कैरी ने 50 रन बनाए और टीम ने बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने निरंतर अपने विकेट गंवाए। युवा डेवाल्ड ब्रेविस ने 49 रन बनाए। उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 24.5 ओवर में सिमट गई।

हेड हेड ने अपने वनडे करियर का 7वां शतक लगाया हेड ने 103 गेंदों का सामना किया और 142 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 137.86 की रही। उन्हें केशव महाराज ने आउट किया। हेड ने मैदान में उतरने के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उनका साथ मिचेल मार्श ने भी खूब दिया और दोनों ने पहले विकेट के लिए 205 गेंदों में 250 रन जोड़ दिए।

मार्श मार्श ने वनडे करियर का चौथा शतक जड़ा, पूरे किए 3,000 वनडे रन मार्श ने 106 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 94.34 की रही। यह उनके वनडे करियर का चौथा और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक रहा। उन्होंने अब तक 96 मैच खेले हैं, जिसकी 92 पारियों में 37.03 की औसत और 95.23 की स्ट्राइक रेट से 3,000 रन बनाने में सफल रहे हैं।

ग्रीन ग्रीन ने अपना वनडे शतक लगाया मैके के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने जब 250 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब ग्रीन क्रीज पर आए। सीरीज के शुरुआती 2 वनडे में 3 और 35 रन के स्कोर करने वाले ग्रीन तीसरे मैच में अच्छी लय में नजर आए। नंबर-3 पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। वह 55 गेंदों में 118 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने एलेक्स कैरी (50*) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 164 रन की साझेदारी की।

शतक ऑस्ट्रेलिया से दूसरा सबसे तेज वनडे शतक ग्रीन ने 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में उनसे आगे सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 40 गेंदों में शतक (बनाम नीदरलैंड, 2023) जड़ा था। बता दें कि विश्व क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 31 गेंदों में (बनाम वेस्टइंडीज, 2015) ये कारनामा किया था।

स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 431/2 का स्कोर बनाया। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर प्रारूप में सर्वोच्च स्कोर 434/4 है। इसके साथ-साथ यह तीसरा ऐसा मौका है, जब ऑस्ट्रेलिया ने 400+ रन बनाए हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 में पर्थ में 417/6 का स्कोर बनाया था।

जानकारी पहली बार ऑस्ट्रेलियाई पारी में 3 शतक लगे ऐसे में यह पहला ऐसा मौका रहा, जब 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने शतक लगाए। अन्य देशों में दक्षिण अफ्रीका (3 बार) और इंग्लैंड (1 बार) के बल्लेबाज ऐसा कर चुके हैं।