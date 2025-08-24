एलेक्स केरी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

केरी ने मैच में 37 गेंदों का सामना किया और नाबाद 50 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 135.14 की रही। उन्होंने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर 82 गेंदों में 164* रनों की साझेदारी निभाई। इस सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे। पहले मैच में वह खाता खोले बिना पवेलियन लौटे थे। दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से सिर्फ 13 रन निकले थे।

करियर

केरी के वनडे करियर पर एक नजर

केरी ने पहला वनडे मुकाबला 2018 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने 83 मुकाबले खेले हैं और इसकी 75 पारियों में 2,212 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 13 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106 रन है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 29.85 की औसत से 418 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रने है।