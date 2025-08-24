ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: मिचेल मार्श ने वनडे करियर का चौथा शतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके वनडे करियर का चौथा और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक रहा। मार्श ने नवंबर 2023 के बाद पहली बार वनडे प्रारूप में शतक लगाया है। इस खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करते हुए 105 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही मार्श की पारी मार्श ने 106 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 94.34 की रही। शुरुआत में उन्होंने पूरा ध्यान विकेट पर जमने में लगाया और उसके बाद बड़े शॉट्स खेले। उन्होंने सलामी जोड़ीदार ट्रेविस हेड के साथ 250 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के सभी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। इस पारी के दौरान उन्होंने 3,000 वनडे रन भी पूरे किए।

बल्ला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 अर्धशतक भी लगा चुके हैं मार्श मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला साल 2011 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 28 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में 32 की औसत के साथ 800 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के अलावा 5 अर्धशतक निकले हैं। अपने वनडे करियर में मार्श ने सबसे ज्यादा रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनके बल्ले से 686 रन निकले हैं।

शतक 2023 में लगाया था आखिरी वनडे शतक मार्श ने आखिरी शतक साल 2023 के वनडे विश्व कप में लगाया था। उन्होंने उस साल 20 मुकाबले खेले थे और इसकी 20 पारियों में 47.66 की औसत से 858 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 शतक और 5 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 177* रन रहा था। साल 2024 में मार्श ने सिर्फ 4 वनडे मुकाबले खेले थे। इसकी 4 पारियों में 30.50 की औसत से सिर्फ 122 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60 रन था।