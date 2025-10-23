IPL 2026: साईराज बहुतुले बने PBKS के स्पिन गेंदबाजी कोच

पंजाब किंग्स (PBKS) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन से पहले पूर्व भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को अपना नया स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। वह सुनील जोशी की जगह लेंगे, जो 2023 से 2025 तक इस पद पर रहे थे। बता दें कि बहुतुले इससे पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ भी सहयोगी कोच की भूमिका निभा चुके हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान बहुतुले के अनुभव से टीम को होगा फायदा- सतीश मेनन PBKS के सीईओ सतीश मेनन ने बहुतुले का स्वागत करते हुए कहा, "हम सुनील जोशी को वर्षों से पंजाब किंग्स के प्रति उनकी समर्पित सेवा और योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम अपने कोचिंग स्टाफ में साईराज बहुतुले का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं। खेल की उनकी गहरी समझ, विशेष रूप से घरेलू गेंदबाजों को तैयार करने और रणनीति बनाने का उनका अनुभव हमारी टीम के लिए अमूल्य होगा।"

कोचिंग लगातार कोचिंग में सक्रिय हैं बहुतुले भारत के लिए 2 टेस्ट और 8 वनडे मैच खेलने वाले बहुतुले घरेलू क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में 188 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले थे। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद से वह लगातार कोचिंग में सक्रिय हैं। वह विदर्भ, केरला, बंगाल और गुजरात को कोचिंग दे चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं।