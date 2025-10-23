दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। रावलपिंडी टेस्ट में जीत के लिए मिले 68 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान की दूसरी पारी सिर्फ 138 रन पर समाप्त हो गई थी। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 333 रन बनाए थे। मेजबान टीम से शान मसूद, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक ने अर्धशतकीय पारियां खेली। इसके जवाब में प्रोटियाज टीम ने सेनुरन मुथुसामी (89) और कगिसो रबाडा (71) की शानदार पारियों के दम पर 404 रन बना दिए। पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। साइमन हार्मर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। आसिफ अफरीदी ने भी पहली पारी में 6 विकेट लिए थे।

अर्धशतक पहली पारी में पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक पाकिस्तान की पहली पारी में अब्दुल्ला ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके निकले। ये उनके टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक रहा। मसूद ने 176 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले। ये उनके टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक रहा। शकील ने 147 गेंदों का सामना किया और 66 रन बनाए। ये उनके टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक रहा।

विकेट पहली पारी में केशव महाराज ने झटके 7 विकेट पाकिस्तान की पहली पारी में केशव महाराज ने बाबर आजम (16) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। उसके बाद उन्होंने मसूद (66), आघा सलमान (45), शकील (66), शाहीन अफरीदी (0), शज्जाद खान (5) और आसिफ अफरीदी (4) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। महाराज में पारी में कुल 42.4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 5 मेडन के साथ 102 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के लिए पाकिस्तान में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन महाराज का यह प्रदर्शन पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका के लिए अब सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन हो गया है। इससे पहले प्रोटियाज टीम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ उसके देश में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड पॉल एडम्स के नाम दर्ज था, जिन्होंने साल 2003 के दौरे पर लाहौर टेस्ट में 128 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे। इस सूची में तीसरे पायदान पर साइमन हार्मर आ गए हैं, जिन्होंने इसी टेस्ट में 6/50 के आंकड़े दर्ज किए हैं।

पहला डेब्यू टेस्ट में आसिफ अफरीदी ने झटका 5 विकेट हॉल अफरीदी ने तीसरे दिन के पहले सत्र में 5 विकेट हॉल पूरे किए। उन्होंने साइमन हार्मर (2) के रूप में अपना 5वां शिकार किया। इससे पहले उन्होंने काइल वेरेयने (10), डेवाल्ड ब्रेविस (0), टोनी डी जोरजी (55) और ट्रिस्टन स्टब्स (76) को पवेलियन भेजा था। रबाडा (71) के रूप में उन्होंने छठा विकेट लिया। अफरीदी ने 34.3 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 79 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 2.30 की रही।

गेंदबाज डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तान के 15वें गेंदबाज अफरीदी पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले 15वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 2023 में ये कारनामा आमिर जमाल ने किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 6 विकेट लिए थे। जमाल ने ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन को अपना शिकार बनाया था। अफरीदी से पहले अबरार अहमद स्पिन गेंदबाज के रूप में पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट में 5 विकेट हॉल लिए थे।