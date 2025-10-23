ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: श्रेयस अय्यर ने जड़ा वनडे करियर का 23वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय (61) पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का 23वां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। श्रेयस ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम की पारी संभाली। एक समय टीम के 2 बल्लेबाज सिर्फ 17 रन पर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही श्रेयस की पारी और साझेदारी
श्रेयस ने 77 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 79.22 की रही। श्रेयस को एडम जैम्पा ने आउट किया। भारत के उपकप्तान ने रोहित के साथ मिलकर 136 गेंदों में 118 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा उन्होंने अक्षर पटेल के साथ 19 गेंदों में 25 रन जोड़े। पहले वनडे में श्रेयस सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए थे।
करियर
श्रेयस के वनडे करियर पर एक नजर
श्रेयस ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 72 मुकाबले खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 47.81 की औसत से 2,917 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 23 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128* रन रहा है। श्रेयस ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (611) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।