ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: श्रेयस अय्यर ने जड़ा वनडे करियर का 23वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:54 am Oct 23, 202511:54 am

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय (61) पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का 23वां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। श्रेयस ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम की पारी संभाली। एक समय टीम के 2 बल्लेबाज सिर्फ 17 रन पर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।