दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। न्यूजीलैंड के लिए जिमी नीशम ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। पूरी टीम 14.3 ओवर में पवेलियन में थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए नकोबानी मोकोएना ने 3 विकेट लिए। जवाब में प्रोटियाज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कॉनर एस्टरहुइजेन ने 45 रन बनाए। मिचेल सैंटनर ने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च कर 1 विकेट लिया।

गेंदबाजी मोकोएना ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पर किया कमाल मोकोएना ने 3.3 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7.40 की रही। ये खिलाड़ी अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहा था। 19 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक 17 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 19 विकेट लेने में सफल रहे हैं। मोकोएना ने अपने टी-20 करियर में एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/34 का रहा है।

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अन्य दक्षिण अफ्रीका के अन्य गेंदबाजों ने भी किया कमाल दक्षिण अफ्रीका के लिए गेराल्ड कोएत्जी ने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट केवल 4.70 की रही। ऑटनील बार्टमैन ने भी मैच में अच्छी गेंदबाजी की और 3 ओवर में केवल 22 रन खर्च करते हुए 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7.30 की रही। वहीं, कप्तान केशव महाराज ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इस खिलाड़ी ने 6.20 की इकॉनमी से गेंदबाजी की।

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