मिचेल मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया 5वां वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

मिचेल मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया 5वां वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने मंगलवार (19 अगस्त) को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (88) खेली। यह उनके वनडे करियर का 20वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 51 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी के कारण ही उनकी टीम मैच में वापसी करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी?
297 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम को मार्श और ट्रेविस हेड (27) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 43 गेंदों में 60 रन जोड़ दिए थे। इसके बाद कंगारू टीम को 29 रन के अंतर में 6 झटके लग गए। यहां से मार्श ने बेन ड्वार्शुइस (33) के साथ 71 रन की अहम साझेदारी निभाई और अर्धशतक पूरा किया। वह 96 गेंदों में 10 चौकों से 88 रन बनाकर आउट हुए।
प्रदर्शन
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार रहा है मार्श का प्रदर्शन
मार्श का वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने अपने वनडे करयिर में इस टीम के खिलाफ दूसरे सर्वाधिक रन बनाए हैं। वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ अब तक 26 मैच की 25 पारियों में 31 से अधिक की औसत और 91 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 682 रन बना चुके हैं। इसमें 5 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।
करियर
कैसा रहा है मार्श का वनडे करियर?
मार्श ने वनडे प्रारूप में अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के खिलाफ ही साल 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 94 मैच खेले हैं, जिसकी 90 पारियों में 36.48 की औसत और 95.46 की स्ट्राइक रेट से 2,882 रन बनाए हैं। वह 11 बार नाबाद भी रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 177 रन का रहा है। इसी तरह इस खिलाड़ी ने 70 पारियों गेंदबाजी करते हुए 38.82 की औसत से 57 विकेट भी अपने नाम किए हैं।