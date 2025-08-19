मिचेल मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया 5वां वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी? 297 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम को मार्श और ट्रेविस हेड (27) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 43 गेंदों में 60 रन जोड़ दिए थे। इसके बाद कंगारू टीम को 29 रन के अंतर में 6 झटके लग गए। यहां से मार्श ने बेन ड्वार्शुइस (33) के साथ 71 रन की अहम साझेदारी निभाई और अर्धशतक पूरा किया। वह 96 गेंदों में 10 चौकों से 88 रन बनाकर आउट हुए।

प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार रहा है मार्श का प्रदर्शन मार्श का वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने अपने वनडे करयिर में इस टीम के खिलाफ दूसरे सर्वाधिक रन बनाए हैं। वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ अब तक 26 मैच की 25 पारियों में 31 से अधिक की औसत और 91 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 682 रन बना चुके हैं। इसमें 5 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।