स्मृति मंधाना के पिता को पड़ा दिल का दौड़ा, पलाश संग होने वाली शादी टली

शादी डॉक्टरों की निगरानी में हैं स्मृति के पिता स्मृति के पिता को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, स्मृति और उनके परिजन खबर मिलते ही अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में है, जिससे परिवार को थोड़ी राहत मिली है। शादी प्रबंधन ने पुष्टि की है कि आज की रस्में रद्द कर दी गई। शादी समारोह कब दोबारा शुरू होंगे, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है।

तबियत अचान बिगड़ गई स्मृति के पिता की तबीयत स्मृति के मैनेजर के अनुसार, सुबह नाश्ते के दौरान उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले परिवार ने कुछ समय इंतजार किया, उम्मीद थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि, उनकी हालत और खराब होती गई। किसी भी जोखिम से बचने के लिए तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जब तक उनके पिता पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आज होने वाली शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया जाए।

हार्ट अटैक शादी रद्द होने की जानकारी दी गई शादी रद्द होने की जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई है। स्मृति और पलाश मुच्छल की तय हुई शादी अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है और सामदोल स्थित विवाह स्थल से सजावट हटाने का काम जारी है। दोनों की मेंहदी कार्यक्रम हो चुकी है। इस कठिन समय में दोनों परिवारों ने निजता की अपील की है, ताकि वे श्रीनिवास मंधाना के स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने पर पूरी तरह ध्यान दे सकें।