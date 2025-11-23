गुवाहाटी टेस्ट: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की स्थिति मजबूत, ऐसा रहा दूसरे दिन का खेल

पारी मार्को यानसन ने खेली धमाकेदार पारी यानसन ने पहली पारी में 91 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 102.20 की रही। इस खिलाड़ी ने मुथुसामी के साथ मिलकर 106 गेंदों में 97 रन की शानदार साझेदारी निभाई। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा और भारतीय टीम के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बनाया।

शतक मुथुसामी ने टेस्ट करियर का पहला शतक बनाया मुथुसामी ने 206 गेंदों का सामना किया और 109 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 52.91 की रही। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक रहा। मुथुसामी ने 192 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। काइल वेरेने (45) के साथ 7वें विकेट के लिए उन्होंने 88 रनों की अहम साझेदारी भी निभाई। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टेस्ट साल 2019 में खेला था।

उपलब्धि भारत में 7वें नंबर पर शतक लगाने वाले दूसरे विदेशी बल्लेबाज इस शतक के साथ ही मुथुसामी के नाम खास उपलब्धि भी दर्ज हो गई है। वह भारतीय सरजमीं पर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले केवल दूसरे विदेशी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले प्रोटियाज विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने यह कारनामा किया था। उन्होंने साल 2019 में भारत दौरे पर खेले गए विशाखापट्टनम टेस्ट में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 111 रन की शतकीय पारी खेली थी। मथुसामी की इस पारी में टीम को मजबूती दी।

पहला गुवाहाटी में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में यह उनका पहला टेस्ट मैच था, जिसके साथ मुथुसामी ने इतिहास रच दिया। वह इस मैदान पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी तरह मुथुसामी के तीनों 50+ स्कोर एशियाई धरती पर ही आए हैं। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* रन था, जो उन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में बनाया था। उन्होंने चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 68 रनों की पारी भी खेली थी।